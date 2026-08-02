الأردن والسعودية يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة

وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية، وأهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء والتصدّي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والحدّ من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة.
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