الأردن والسعودية يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة

09:47 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار التنسيق والتشاور المستمرَّيْن إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. اضافة اعلان





وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية، وأهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء والتصدّي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والحدّ من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة.





