الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تمويل لاستكمال تجهيزات مستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري- وقعت الاثنين، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اتفاقية تمويل مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بقيمة 28 مليون دولار، وذلك لاستكمال التجهيزات لمستشفى الأميرة بسمة، حيث قدم الصندوق في السابق منحة بقيمة 70 مليون دولار للمساهمة في إنشاء المستشفى في محافظة إربد.





وقد أعربت الوزيرة طوقان عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتميزة، مؤكدة أن الصندوق السعودي للتنمية يُعدّ شريكاً أساسياً في مسيرة الأردن التنموية. وأشارت إلى أن المشروع سيُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة في شمال المملكة، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تحسين القطاع الصحي كأحد ركائزها الرئيسة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.



من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد أنه تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون التنموي الوثيق بين الجانبين، وإسهامات الصندوق في تمويل إنشاء وتطوير مستشفى الأميرة بسمة، لتأهيل مختلف التخصصات الطبية والاستشارية نحو تقديم رعاية صحية متكاملة، بما يعزّز كفاءة البنية التحتية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.





