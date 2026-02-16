الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تمويل لاستكمال تجهيزات مستشفى الأميرة بسمة

وقد أعربت الوزيرة طوقان عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتميزة، مؤكدة أن الصندوق السعودي للتنمية يُعدّ شريكاً أساسياً في مسيرة الأردن التنموية. وأشارت إلى أن المشروع سيُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة في شمال المملكة، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تحسين القطاع الصحي كأحد ركائزها الرئيسة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد أنه تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون التنموي الوثيق بين الجانبين، وإسهامات الصندوق في تمويل إنشاء وتطوير مستشفى الأميرة بسمة، لتأهيل مختلف التخصصات الطبية والاستشارية نحو تقديم رعاية صحية متكاملة، بما يعزّز كفاءة البنية التحتية الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة يكشف آلية تسعير الغاز وبيعه للمستهلك في الأردن
-
البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة
-
المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات
-
"الجمارك" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
-
الأوقاف تعلن مواعيد إقامة الفجر والعشاء في رمضان
-
أوقاف البلقاء: تأمين المساجد بأئمة على سوية عالية في صلاة التراويح
-
البنك الدولي: برنامج "مسار" يسير بوتيرة مُرضية في الأردن
-
فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء