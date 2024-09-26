الأردن والسويد يترأسان اليوم اجتماعا وزاريا لدعم "أونروا" في نيويورك

ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيرته السويدية ماريا ستينرغارد؛ بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.
وسيشدد الاجتماع على ضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة "الأونروا" لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
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