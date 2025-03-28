الأردن والعراق: فيديوهات مفبركة حاولت بث الكراهية بين الشعبين الشقيقين

وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الأخوّة التاريخيّة بين البلدين الشقيقين، وأكّدا استراتيجية هذه العلاقات، وصلابتها، والعمل المستمر على تطويرها؛ تعاونًا شاملًا ينعكس خيرًا على المملكة والعراق.
وتطرّق الوزيران إلى المحاولات البائسة والمضلّلة من قِبَل بعض الأشخاص أو الجهات للإساءة لعلاقات الأردن والعراق الأخويّة، وبثّ الكراهية بين الشعبين الشقيقين من خلال بث فيديوهات مفبركة حول مباراة العراق وفلسطين في عمّان بتاريخ 25 آذار 2025.
وأكّد الصفدي خلال الاتصال أن التحقيقات والمتابعات الفنية للفيديو المنشور أثبتت بشكل قاطع لا يقبل الشك أنه فيديو مفبرك وكاذب، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة من كان وراء بث هذه الأكاذيب والإساءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدّد الصفدي ووزير الخارجية العراقي على أن العلاقات الأردنية العراقية التاريخية، ووعي الشعبين الشقيقين أقوى من أن تتأثر في فبركات وأكاذيب تقف وراءها فئات ضالة.
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