الأردن والعراق: فيديوهات مفبركة حاولت بث الكراهية بين الشعبين الشقيقين

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين.



وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الأخوّة التاريخيّة بين البلدين الشقيقين، وأكّدا استراتيجية هذه العلاقات، وصلابتها، والعمل المستمر على تطويرها؛ تعاونًا شاملًا ينعكس خيرًا على المملكة والعراق.



وتطرّق الوزيران إلى المحاولات البائسة والمضلّلة من قِبَل بعض الأشخاص أو الجهات للإساءة لعلاقات الأردن والعراق الأخويّة، وبثّ الكراهية بين الشعبين الشقيقين من خلال بث فيديوهات مفبركة حول مباراة العراق وفلسطين في عمّان بتاريخ 25 آذار 2025.

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