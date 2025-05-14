الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي

11:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731060 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في بغداد، مباحثات مع نظيرَيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ٣٤. اضافة اعلان





وأكّد الصفدي وحسين وعبد العاطي أهمية تعزيز علاقات الشراكة التي تجمع الأردن ومصر والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهم، انطلاقًا من حرص قيادات الدول الشقيقة الثلاث على تعزيز سبل التعاون، وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء لشعوبهم.



وعرض وزراء خارجية البلدان الشقيقة الثلاثة مجالات التعاون المختلفة، وضرورة العمل على تفعيلها، وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقًا.



وبحث الوزراء العديد من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأكّدوا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاق دائم وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.



واتفق الوزراء على إدامة التواصل لمتابعة تنفيذ المشاريع المُقدَّمة، وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخمًا أكبر، خصوصًا في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الشقيقة الثلاثة.



وفي مؤتمر صحفي مشترك، نقل الصفدي تهاني جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية العراق الشقيقة على استضافتها القمة العربية الـ 34، والجهود المبذولة التي تحاكي قضايانا العربية وتعكس وحدة موقفنا، ونعتزّ بأن نكون اليوم في بغداد، بغداد الحاضرة التاريخية، بغداد التي كانت دومًا منطلقًا للعمل الجماعي العربي الناجح، بغداد التي تشكّل ركيزة من ركائز الأمن والعمل العربي المشترك.



وقال: ركّزنا اليوم في اجتماعنا في إطار آلية التعاون الثلاثي بين المملكة والعراق ومصر، على كيفية تفعيل هذه الآلية التي انطلقت من اقتناع راسخ بين قادتنا على أهميتها في تحقيق تعاون عملاني حقيقي في قطاعات حيوية على أساس الفائدة المشتركة، واتفقنا على اتخاذ خطوات لتقييم الوضع ومعالجة أي ثغرات، لاتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذها، التي نأمل أن تكون منطلقا إلى عمل عربي جامع.



وأضاف: متحدون مع العراق ومصر في جهود محاربة الإرهاب وكل ما يشكل تهديدا لأمننا، متفقون في رفضنا للعدوان الإسرائيلي، وفي دعوة المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإيقاف هذا العدوان الذي يستمر في قتل الأبرياء وتدمير غزة وحرمان الشعب الفلسطيني الشقيق من أقصى حقوقه في الحياة.



وتابع: مستمرون في العمل من أجل حشد الموقف الدولي الذي يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية التبادل التي كانت أُنجِزَت بجهود مشكورة من أشقائنا في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.



ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحؤول دون موت سكان غزة جوعا، وسط حرمانهم من الغذاء والماء والدواء.



وأكد دعم الأردن لإعادة بناء سوريا الوطن الحر السيد الموحد، مشددا على رفض العدوانية الإسرئيلية تجاهها.



كما أشار إلى ضرورة البناء على مخرجات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دول خليجية.