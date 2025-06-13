الأردن والعراق يؤكدان أهمية الاستمرار في المفاوضات الأميركية الإيرانية

وشدّد الصفدي وحسين في اتصال هاتفي على ضرورة إطلاق تحرك إقليمي ودولي فاعل لخفض التصعيد، وحماية المنطقة من تبعات الانزلاق نحو حرب إقليمية.
وأكّد الوزيران أهمية معالجة جذور الصراع والتوتر في المنطقة، والاستمرار في المفاوضات الأمريكية الإيرانية المُستهدِفة التوصل لاتفاق حول الملف النووي.
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