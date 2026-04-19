الأحد 2026-04-19 03:14 م

الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي خلال استقباله في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عراقياً
الأحد، 19-04-2026 03:09 م
الوكيل الإخباري-   بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، مع وفد عسكري عراقي برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق شوان مظهر علي، آليات تطوير الشراكة العسكرية بين الأردن والعراق.اضافة اعلان


وخلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه بالقيادة العامة، جرى بحث سبل رفع مستوى التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات تهريب المخدرات.

وأكد اللواء الركن الحنيطي حرص المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توطيد العلاقات الأخوية مع العراق، وتعزيز مجالات الدعم والتعاون بما يسهم في ترسيخ أمن البلدين واستقرارهما.

من جهته، ثمّن الوفد العراقي مواقف الأردن الداعمة لبلاده، مشيدًا بمتانة العلاقات بين الجانبين، وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب الملحق العسكري العراقي في عمّان.
 
 


