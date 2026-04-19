الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات

وخلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه بالقيادة العامة، جرى بحث سبل رفع مستوى التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات تهريب المخدرات.
وأكد اللواء الركن الحنيطي حرص المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توطيد العلاقات الأخوية مع العراق، وتعزيز مجالات الدعم والتعاون بما يسهم في ترسيخ أمن البلدين واستقرارهما.
من جهته، ثمّن الوفد العراقي مواقف الأردن الداعمة لبلاده، مشيدًا بمتانة العلاقات بين الجانبين، وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب الملحق العسكري العراقي في عمّان.
