الأردن والفاو يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة تحديات المياه والتغير المناخي

الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأحد، مع القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن بول أوبيو، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تحديات المياه والتغير المناخي، لا سيما ضمن مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة” (BRCCJ)، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه.

اضافة اعلان



وأكد أبو السعود خلال اللقاء أهمية مشروع BRCCJ، باعتباره أول مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر في الأردن، ويستهدف محافظات مأدبا والكرك والطفيلة ومعان، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ورفع قدرة المجتمعات والمؤسسات على التكيف مع آثار التغير المناخي.



وشدد الوزير على أهمية المبادرة الإقليمية لندرة المياه في دعم الأمنين المائي والغذائي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز استخدام المياه غير التقليدية، بما في ذلك المياه المعالجة والمحلاة.



من جانبه، أشاد بول أوبيو بالجهود الأردنية في مواجهة شح المياه، مؤكداً أهمية التعاون بين منظمة الفاو ووزارة المياه والري، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، لا سيما في مجالات إدارة المياه العابرة للحدود وتعزيز التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة.



كما اكد بدوره على اهمية مشروع (BRCCJ)، وأوضح أن المشروع يرتكز على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين أمن المياه وتوسيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية، ودعم الزراعة الذكية مناخياً وبناء القدرات، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتوعية بالتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز صمود الأردن في مواجهة التغير المناخي. كما يضمن إشراك الجهات المعنية في جميع مراحل التنفيذ، مع دمج منظور النوع الاجتماعي لضمان المشاركة الشاملة وتكافؤ الفرص.