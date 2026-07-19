الأردن والكويت والبحرين تؤكد التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

وأكد الوزيران ضرورة إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الأزمة، واستعادة التهدئة، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
كما أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين وعلى الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، والتضامن المطلق في مواجهتها.
وحذّر الوزيران في اتصالٍ هاتفيٍّ من خطورة استمرار التصعيد، وما يمثّل من تهديدٍ للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأكّدا ضرورة إنهائه والعودة إلى المفاوضات سبيلًا لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر.
وشدّد الصفدي والزياني على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.
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