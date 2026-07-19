الأردن والكويت والبحرين تؤكد التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التضامن المطلق مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وأدان هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل خرقًا فاضحًا لسيادة الدول وتهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.

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وأكد الوزيران ضرورة إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا لإنهاء الأزمة، واستعادة التهدئة، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.



كما أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين وعلى الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، والتضامن المطلق في مواجهتها.



وحذّر الوزيران في اتصالٍ هاتفيٍّ من خطورة استمرار التصعيد، وما يمثّل من تهديدٍ للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأكّدا ضرورة إنهائه والعودة إلى المفاوضات سبيلًا لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر.