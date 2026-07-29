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الأردن والكويت يؤكدان استمرار التنسيق لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة

الأردن والكويت يؤكدان استمرار التنسيق لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
الأردن والكويت يؤكدان استمرار التنسيق لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:26 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.اضافة اعلان


بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكّدا استمرار التنسيق والتشاور لتطوير التعاون في جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكّد الصفدي والشيخ جراح ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويحقق الأمن والاستقرار الدائمَين.

وجدّد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما بحث الوزيران التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأدان الوزيران هذه الإجراءات الإسرائيلية، وأكّدا ضرورة بلورة موقف إقليمي ودولي مشترك وفاعل ضدّها.
 
 


gnews

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