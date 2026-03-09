الإثنين 2026-03-09 11:06 ص

الأردن والكويت يبحثان تطوُّرات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
 
الإثنين، 09-03-2026 09:40 ص

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، هاتفيا مع سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لنظيره الكويتي باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء مهامهما الوطنية.


وأكد رئيس الوزراء ونظيره الكويتي رفضهما وإدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البلدين ودولا عربية شقيقة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

 
 


