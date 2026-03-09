الأردن والكويت يبحثان تطوُّرات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لنظيره الكويتي باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء مهامهما الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء ونظيره الكويتي رفضهما وإدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البلدين ودولا عربية شقيقة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
