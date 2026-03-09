الأردن والكويت يبحثان تطوُّرات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، هاتفيا مع سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لنظيره الكويتي باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء مهامهما الوطنية.