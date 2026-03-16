الأردن والكويت يدينان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الدول العربية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، جدّد فيه الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن والكويت ودول الخليج العربية الشقيقة.





كما بحث الوزيران التصعيد الخطير في المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية، بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول.





