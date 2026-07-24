الجمعة 2026-07-24 09:54 م

الأردن والمغرب يؤكدان رفضهما المساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 24-07-2026 08:06 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة.

اضافة اعلان


وبحث الوزيران خلال الاتصال التدهور الخطير الذي تشهده القدس ومقدساتها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأكّدا تكاتف الجهود في مواجهة هذه الإجراءات.


وجاء الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين المملكتين الشقيقتين بشأن القدس ومقدساتها، من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئاسة جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس.


وأكّد الصفدي وبوريطة إدانة الأردن والمغرب الشديدة للاقتحامات التي قام بها وزراء وأعضاء الكنيست ومجموعات من المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية من القوات الإسرائيلية، والانتهاكات المُمنهَجة للحرم القدسي الشريف، والاعتداءات المستمرة على المصلين العُزّل في رحاب الحرم الشريف.


كما أكّد الوزيران رفضهما لكل محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها؛ في انتهاكٍ صارخٍ لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، مشدّدين على أنّ الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانوينة المسؤولة حصرًا عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إقالة المدعي العام لمحكمة لاهاي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو

ل

أخبار محلية وفد جامعة اليرموك يطلع على نماذج الابتكار والتنمية في الصين

ل

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية

ي

أسواق ومال روسيا: خفض سعر الفائدة الرئيسية لتصل إلى 14 بالمئة

ب

أخبار محلية افتتاح سوق نعمة في بوليفارد العبدلي

ل

عربي ودولي عاجل ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي ردا على غرامات استهدفت شركات أميركية

ب

فلسطين "التعاون الإسلامي" تستنكر تصاعد جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين

ل

أخبار محلية مصر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت



 
 






الأكثر مشاهدة

 