الأردن والمغرب يبحثان تعزيز التعاون والتحضير للجنة العليا المشتركة نهاية العام

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة الثلاثاء، محادثات ركّزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين.

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واستعرض الصفدي وبوريطة، الذي أنهى زيارة رسمية للأردن بعد مشاركته في الاجتماعين التشاوري والعادي للجامعة العربية اللذين استضافتهما المملكة أمس، التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكّد الصفدي وبوريطة عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والمغرب، والحرص على زيادة التعاون في مختلف القطاعات.



وبحث الوزيران التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في الربع الأخير من العام الحالي، وأكّدا أهمية العمل لضمان أن تحقق اجتماعات اللجنة خطوات عملانية لزيادة التعاون في عديد قطاعات، وبما يخدم مصالح البلدين.



وأكّد الصفدي وبوريطة دعم المفاوضات الأميركية الإيرانية، وضرورة توصلها إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمَين.