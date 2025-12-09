الأردن والمكسيك يبحثان تعزيز التعاون في النقل الجوي

05:55 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، في مكتبه، السفير المكسيكي لدى الأردن خاكوب برادو غونزاليز، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي على وجه الخصوص، واستعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.





وشدّد الجانبان على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة من كلا الطرفين لتوقيع مشروع الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية بين الأردن والمكسيك، حيث سيسهم ذلك في تعزيز الحركة السياحية وتسهيل تسيير رحلات جوية مباشرة بين عمّان ومدينة مكسيكو.



وأكد الكابتن الفرجات خلال اللقاء حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع المكسيك، مشيراً إلى أن العلاقات التي تجمع البلدين تُشكّل قاعدةً راسخةً لمزيد من التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، ومؤكداً دعم الهيئة لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز مصالح البلدين الصديقين.



كما أعرب السفير غونزاليز عن تقدير بلاده للعلاقات الطيبة التي تربط المكسيك بالأردن، لافتاً إلى استعداد بلاده للعمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النقل الجوي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي.



وفي ختام اللقاء، شدّد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتذليل التحديات بما يحقق الأهداف المنشودة، مع التأكيد على التطلع لمزيد من التعاون في قطاع الطيران خلال المرحلة المقبلة.

