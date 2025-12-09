الأردن والمكسيك يبحثان تعزيز التعاون في النقل الجوي

وشدّد الجانبان على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة من كلا الطرفين لتوقيع مشروع الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية بين الأردن والمكسيك، حيث سيسهم ذلك في تعزيز الحركة السياحية وتسهيل تسيير رحلات جوية مباشرة بين عمّان ومدينة مكسيكو.
وأكد الكابتن الفرجات خلال اللقاء حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع المكسيك، مشيراً إلى أن العلاقات التي تجمع البلدين تُشكّل قاعدةً راسخةً لمزيد من التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، ومؤكداً دعم الهيئة لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز مصالح البلدين الصديقين.
كما أعرب السفير غونزاليز عن تقدير بلاده للعلاقات الطيبة التي تربط المكسيك بالأردن، لافتاً إلى استعداد بلاده للعمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النقل الجوي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياحي.
وفي ختام اللقاء، شدّد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتذليل التحديات بما يحقق الأهداف المنشودة، مع التأكيد على التطلع لمزيد من التعاون في قطاع الطيران خلال المرحلة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية
-
الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح
-
دارة الشعراء تحتفي بالباحث الدكتور عادل الطويسي
-
الجامعة الهاشمية تنظم جلسة حول العنف ضد المرأة
-
ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة
-
إعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي
-
مدير الإحصاءات: الأردن نجح في تنويع شركائه التجاريين وزيادة صادراته
-
رابطة مشجعي "النشامى" في أميركا تنظم فعاليات احتفالا بتأهل المنتخب