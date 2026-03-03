الأردن والنرويج يوقعان اتفاقية لخفض انبعاثات الكربون

وبين وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن الاتفاقية تمثل الإطار التشغيلي لتفعيل التعاون الثنائي القائم على آليات السوق وفق المادة السادسة من اتفاق باريس، بما يعزز قدرة المملكة على تحقيق تخفيضات في الانبعاثات قابلة للقياس والتحقق والإبلاغ، ووفق أعلى معايير النزاهة البيئية.
وأشار إلى أن جميع عمليات نقل وحدات خفض الانبعاثات ستتم بما يتوافق مع المساهمات المحددة وطنيا للأردن، ضمن منظومة محاسبية شفافة تضمن تجنب الازدواجية وتحقيق أثر مناخي ملموس، بما يدعم مسار التحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات ويحفز تدفق الاستثمارات الخضراء النوعية.
ومن جانبه أكد وزير المناخ والبيئة النرويجي، أندرياس بييلاند إريكسن، أن العالم بحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستمكن الأردن من تقليل انبعاثاته في قطاع النفايات، على أن تقوم النرويج بتمويل هذه الجهود من خلال شراء أرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع خفض الانبعاثات.
وبين أن قطاع النفايات أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات على المستوى العالمي، لا سيما في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم تقني ومالي لتعزيز قدرتها على إدارة النفايات بطرق مستدامة وصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود النرويج للإسهام في تطوير سوق كربون عالمي فعال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ.
