الأردن واليونان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس سبلَ تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوراتِ الأوضاع في المنطقة.





وأكّد الوزيران خلال اتصالٍ هاتفيٍّ الحرصَ المشترك على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ثنائيًّا، وعبر آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



كما أكّد الصفدي ويرابيتريتس أهمية المشاورات السياسية التي ستُعقَد اليوم بين وزارتَي خارجية البلدين الصديقين، وضرورة البناء عليها.



وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، وآفاق إنهاء التصعيد، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.





