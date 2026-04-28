الأردن واليونان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

وأكّد الوزيران خلال اتصالٍ هاتفيٍّ الحرصَ المشترك على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ثنائيًّا، وعبر آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أكّد الصفدي ويرابيتريتس أهمية المشاورات السياسية التي ستُعقَد اليوم بين وزارتَي خارجية البلدين الصديقين، وضرورة البناء عليها.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، وآفاق إنهاء التصعيد، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
القاضي: مسار التحديث السياسي يشكل رافعة لتمكين المرأة والشباب
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين "العلمية الملكية" وجامعة اليرموك
-
وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن الوطني
-
الإفتاء: مقام الرسول مقام تبجيل وتوقير وهو أول من فسّر القرآن وبيّن معانيه
-
المجلس التنفيذي في الطفيلة يناقش آليات الحد من حرائق الغابات
-
توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية
-
حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
تشغيل مواقع أمنية نائية بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة