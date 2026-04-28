الثلاثاء 2026-04-28 05:41 م

الأردن واليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية خلال جولة المشاورات السياسية

الثلاثاء، 28-04-2026 05:09 م

الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الثلاثاء، جولة المشاورات السياسية الثانية مع وزارة الخارجية اليونانية، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ضيف الله الفايز ، ونائب وزير الخارجية اليوناني السفيرة ألكسندرا بابادوبولو.

وبحثت المشاورات السياسية، التي عُقِدَت في عمّان، سبلَ تعزيز العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافةً إلى التطورات الإقليمية.

 
 


