الأردن وباكستان يؤكدان تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات الدفاعية

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الشؤون العسكرية والدفاعية، وتطويرها في مختلف المجالات، من خلال تبادل الخبرات، والتدريب، وبناء القدرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مستوى التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.
كما تناول اللقاء أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية وتوسيع قنوات التواصل والتشاور العسكري، بما يسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأكد اللواء الركن الحنيطي متانة العلاقات التي تجمع القوات المسلحة في البلدين، مشيداً بمستوى التعاون القائم، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على مواصلة تعزيزه بما يحقق الرؤى والتطلعات المشتركة.
من جانبه، أكد المشير عاصم منير حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأردنية، خاصة في مجالات تطوير القدرات الدفاعية ورفع مستوى التنسيق المشترك.
وخلال الزيارة اطلع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة على الخدمات والمشاريع التي تقدمها شركة الحلول الصناعية والدفاعية العالمية (GIDS) في إسلام آباد والمختصة في البحث والتطوير وصناعة المعدات والأدوات العسكرية والدفاعية وتوظف التكنولوجيا الحديثة في منتجاتها.
كما زار اللواء الركن الحنيطي مركز الابتكار والبحث في علوم الطيران والتكنولوجيا في باكستان (NASTP) واستمع إلى شرح عن المشاريع التي ينفذها المركز من خلال توفير بيئة متكاملة من العناصر الأساسية اللازمة لرعاية التصميم والبحث والتطوير والابتكار في مجالات الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
