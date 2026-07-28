الأردن وباكستان يبحثان التهدئة الإقليمية وتطورات الضفة الغربية

واستعرض الوزيران خلال الاتصال التطور المضطرد الذي تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين تنفيذا لمخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى باكستان بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025، وأكّدا استمرار الجهود المشتركة لزيادة التعاون في مختلف المجالات.
وأكّد الصفدي وإسحاق دار ضرورة نجاح الجهود المُستهدِفة ضمان التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويعالج كل أسباب التوتر.
وثمّن الصفدي دور باكستان الرئيس في جهود تجاوز الأزمة وإيجاد حل دائم لها. كما بحث الوزيران التدهور والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة نتيجة استمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ودان الوزيران هذه الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية، وأكّدا ضرورة بلورة جهد إقليمي ودولي مشترك للتصدّي لها. كما أكّد الصفدي وإسحاق دار ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة. وبحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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