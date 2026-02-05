الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية

الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة الأردنية الباكستانية المشتركة، خلال اجتماعات دورتها العاشرة التي عقدت في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة بين الجانبين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، ترأس اللجنة عن الجانب الأردني وزير "الصناعة والتجارة" المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الباكستاني وزير التجارة الاتحادي لجمهورية باكستان الإسلامية جام كمال خان.