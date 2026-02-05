الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، ترأس اللجنة عن الجانب الأردني وزير "الصناعة والتجارة" المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الباكستاني وزير التجارة الاتحادي لجمهورية باكستان الإسلامية جام كمال خان.
وقال القضاة، إن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي ترجمة لمساعي البلدين الرامية إلى توسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإقامة المعارض، وتحفيز القطاع الخاص على تنويع قاعدة السلع المصدرة من الأردن إلى باكستان.
