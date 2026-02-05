الخميس 2026-02-05 05:06 م

الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية

الخميس، 05-02-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري-   بحثت اللجنة الأردنية الباكستانية المشتركة، خلال اجتماعات دورتها العاشرة التي عقدت في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية، عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة بين الجانبين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، ترأس اللجنة عن الجانب الأردني وزير "الصناعة والتجارة" المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الباكستاني وزير التجارة الاتحادي لجمهورية باكستان الإسلامية جام كمال خان.


وقال القضاة، إن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي ترجمة لمساعي البلدين الرامية إلى توسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإقامة المعارض، وتحفيز القطاع الخاص على تنويع قاعدة السلع المصدرة من الأردن إلى باكستان.

 
 


