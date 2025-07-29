الأردن وباكستان يوقعان محضر التعاون الدفاعي الـ28

ويهدف محضر التعاون، الذي وقّعه عن القوات المسلحة الأردنية مدير التخطيط والتنظيم، وعن القوات المسلحة الباكستانية مدير برنامج التعاون العسكري، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية والباكستانية، إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا العسكرية المشتركة.
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