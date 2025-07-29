الثلاثاء 2025-07-29 07:07 م
 

الأردن وباكستان يوقعان محضر التعاون الدفاعي الـ28

الأردن وباكستان يوقعان محضر التعاون الدفاعي الـ28
الأردن وباكستان يوقعان محضر التعاون الدفاعي الـ28
 
الثلاثاء، 29-07-2025 06:55 م
الوكيل الإخباري-   وُقِّعَ في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، محضر التعاون الدفاعي الأردني الباكستاني/28 بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الباكستانية.اضافة اعلان


ويهدف محضر التعاون، الذي وقّعه عن القوات المسلحة الأردنية مدير التخطيط والتنظيم، وعن القوات المسلحة الباكستانية مدير برنامج التعاون العسكري، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية والباكستانية، إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا العسكرية المشتركة.
 
 
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