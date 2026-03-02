الإثنين 2026-03-02 03:39 م

الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه
الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه
 
الإثنين، 02-03-2026 02:24 م
الوكيل الإخباري-  وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، والسفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، بقيمة 5.3 مليون جنيه استرليني، ضمن برنامج التكيف مع المياه والتحلية والبنية التحتية.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، ثمنت طوقان، الشراكة الأردنية البريطانية معربة عن تقديرها للدعم المقدم من المملكة المتحدة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في تعزيز إدارة الموارد المائية في الأردن بطريقة مستدامة، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وضمان توفير المياه بشكل آمن ومستمر انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر البنية التحتية للمياه ركنا أساسيا للنمو المستدام والقدرة على التكيف.

من جانبه، أشار السفير البريطاني إلى أن توقيع هذه المذكرة يعيد التأكيد على الشراكة الأردنية–البريطانية والالتزام المشترك بتحقيق القدرة على الصمود المائي على المدى الطويل، وتحسين الحوكمة، وتطوير بنية تحتية مستدامة تخدم المجتمعات في مختلف أنحاء الأردن.

وأوضح أنه بالإضافة إلى التمويل المقدم على شكل منحة، فقد أنشأت المملكة المتحدة – من خلال برنامج التكيف مع المياه والتحلية والبنية التحتية - مرفقا لإدارة المخاطر يقدم المساعدة الفنية لوحدة إدارة مشروع الناقل الوطني للمياه.

ويهدف هذا المرفق إلى تعزيز قدرة الوحدة على التنبؤ بالمخاطر الناشئة وتقييمها وإدارتها، بما يسهم في تنفيذ أكثر فاعلية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

أخبار محلية الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

أخبار محلية القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

أخبار محلية الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

ز

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار

الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه



 






الأكثر مشاهدة