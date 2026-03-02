الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

02:24 م

الوكيل الإخباري- وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، والسفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، بقيمة 5.3 مليون جنيه استرليني، ضمن برنامج التكيف مع المياه والتحلية والبنية التحتية. اضافة اعلان





وبحسب بيان للوزارة، ثمنت طوقان، الشراكة الأردنية البريطانية معربة عن تقديرها للدعم المقدم من المملكة المتحدة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في تعزيز إدارة الموارد المائية في الأردن بطريقة مستدامة، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وضمان توفير المياه بشكل آمن ومستمر انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر البنية التحتية للمياه ركنا أساسيا للنمو المستدام والقدرة على التكيف.



من جانبه، أشار السفير البريطاني إلى أن توقيع هذه المذكرة يعيد التأكيد على الشراكة الأردنية–البريطانية والالتزام المشترك بتحقيق القدرة على الصمود المائي على المدى الطويل، وتحسين الحوكمة، وتطوير بنية تحتية مستدامة تخدم المجتمعات في مختلف أنحاء الأردن.



وأوضح أنه بالإضافة إلى التمويل المقدم على شكل منحة، فقد أنشأت المملكة المتحدة – من خلال برنامج التكيف مع المياه والتحلية والبنية التحتية - مرفقا لإدارة المخاطر يقدم المساعدة الفنية لوحدة إدارة مشروع الناقل الوطني للمياه.



ويهدف هذا المرفق إلى تعزيز قدرة الوحدة على التنبؤ بالمخاطر الناشئة وتقييمها وإدارتها، بما يسهم في تنفيذ أكثر فاعلية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.







