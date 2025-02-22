الأردن وبوروندي يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا، وذلك في مقرّ البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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