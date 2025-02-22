الأردن وبوروندي يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وجمهورية بوروندي على بيانٍ مشتركٍ؛ لإقامةِ علاقات دبلوماسية بين البلدين؛ يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في مجالات عديدة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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