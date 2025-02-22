 
الأحد 2025-02-23 01:21 ص
 

الأردن وبوروندي يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا
المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا
السبت، 22-02-2025 11:38 م

الوكيل الإخباري-    وقع الأردن وجمهورية بوروندي على بيانٍ مشتركٍ؛ لإقامةِ علاقات دبلوماسية بين البلدين؛ يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في مجالات عديدة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

اضافة اعلان


‏ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا، وذلك في مقرّ البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بدء تساقط الثلوج في مناطق بالمملكة- أسماء

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تواصل اقتحامها قرية قرب رام الله

تعبيرية

أخبار محلية أشغال جرش تؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإنجماد

تعبيرية

أخبار محلية سوق مركزي إربد: أبواب السوق مفتوحة خلال المنخفض الجوي

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

عربة الترخيص المتنقل

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا

أخبار محلية الأردن وبوروندي يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

فرق وزارة الأشغال تبدأ نثر الملح على عدد من الطرق

أخبار محلية وزارة الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا لحدوث الانجماد



 




الأكثر مشاهدة