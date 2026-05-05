الثلاثاء 2026-05-05 09:36 م

الأردن وبولندا يعقدان جولة المشاورات السياسية الثانية

الثلاثاء، 05-05-2026 08:28 م

الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، جولة المشاورات السياسية الثانية مع وزارة الخارجية البولندية، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ضيف الله الفايز، ووكيل وزارة الخارجية في جمهورية بولندا فويتشيك زايونشكوفسكي.

‏وتناولت المشاورات السياسية التي عُقِدَت في عمّان سبلَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات، إضافةً إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 
 


