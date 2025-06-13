الجمعة 2025-06-13 08:05 م
 

الأردن وتركيا: تصعيد إسرائيل يساهم في زيادة التوتر والصراع في المنطقة

علما الأردن وتركيا
علما الأردن وتركيا
 
الجمعة، 13-06-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، انعكاسات العدوان الإسرائيلي على إيران، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.اضافة اعلان


وحذّر الوزيران في اتصال هاتفي من تبعات العدوان الإسرائيلي الذي داناه؛ خرقًا للقانون الدولي، وتصعيدًا لن يسهم إلا في زيادة التوتر والصراع في المنطقة.

وأكّد الصفدي وفيدان ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد، وأكّدا أهمية مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي ستستضيفه تركيا في تاريخ 21 حزيران 2025، في بلورة موقف إسلامي موحّد ضد استمرار العدوانية الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
 
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