الأردن وتركيا: تصعيد إسرائيل يساهم في زيادة التوتر والصراع في المنطقة

وحذّر الوزيران في اتصال هاتفي من تبعات العدوان الإسرائيلي الذي داناه؛ خرقًا للقانون الدولي، وتصعيدًا لن يسهم إلا في زيادة التوتر والصراع في المنطقة.
وأكّد الصفدي وفيدان ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد، وأكّدا أهمية مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي ستستضيفه تركيا في تاريخ 21 حزيران 2025، في بلورة موقف إسلامي موحّد ضد استمرار العدوانية الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
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