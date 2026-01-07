الأردن وتركيا يؤكدان دعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

وأكّد الوزيران ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء المرحلة الثانية منه، وضرورة تكاتف الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
كما أكّدا استمرار التعاون والتنسيق لدعم سوريا وجهود الحكومة السورية لإعادة بناء سوريا وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.
-
أخبار متعلقة
-
ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!
-
توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء
-
بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي
-
الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
-
أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور
-
العمل تبحث تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا