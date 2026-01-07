الأردن وتركيا يؤكدان دعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

12:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760062 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي اليوم عددًا من القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا. اضافة اعلان





وأكّد الوزيران ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء المرحلة الثانية منه، وضرورة تكاتف الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة.



كما أكّدا استمرار التعاون والتنسيق لدعم سوريا وجهود الحكومة السورية لإعادة بناء سوريا وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

تم نسخ الرابط





