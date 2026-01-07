الأربعاء 2026-01-07 01:56 م

الأردن وتركيا يؤكدان دعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

علما الأردن وتركيا في مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
علما الأردن وتركيا في مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الأربعاء، 07-01-2026 12:20 م
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي اليوم عددًا من القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا. اضافة اعلان


وأكّد الوزيران ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء المرحلة الثانية منه، وضرورة تكاتف الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

كما أكّدا استمرار التعاون والتنسيق لدعم سوريا وجهود الحكومة السورية لإعادة بناء سوريا وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول

أخبار محلية ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!

توقيع عقود عمل جماعية

أخبار محلية توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء

ؤؤي ؤ

فن ومشاهير باسم ياخور ينضم رسميًا إلى مسلسل "كذبة سودا" مع سيرين عبد النور

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تشرع بمناقشة قانون الغاز لسنة 2025

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

أخبار محلية بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي

ب

فن ومشاهير نانسي عجرم تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة عن زواجها وحياتها الشخصية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

ر

مناسبات تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا



 






الأكثر مشاهدة