الأربعاء 2026-05-06 10:16 م

الأردن وتركيا يشددان على ضرورة التوصل إلى حل شامل بين واشنطن وطهران

دان الأردن الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرتين مسيّرتين قادمتين من جمهورية العراق الشقيق. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 06-05-2026 09:46 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الأربعاء، آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وشدّد الصفدي وفيدان في اتصالٍ هاتفيٍّ على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبني على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ويضمن الأمن والاستقرار المستدامَيْن.


كما بحث الوزيران فرص زيادة التعاون في عددٍ من المجالات، وأكّدا استمرار العمل المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 
 


