الأردن وتركيا يشددان على ضرورة التوصل إلى حل شامل بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الأربعاء، آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وشدّد الصفدي وفيدان في اتصالٍ هاتفيٍّ على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبني على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ويضمن الأمن والاستقرار المستدامَيْن.