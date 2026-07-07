الثلاثاء 2026-07-07 09:29 م

الأردن وجمهورية ترينيداد وتوباغو يوقعان بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية

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الثلاثاء، 07-07-2026 09:04 م

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وجمهورية ترينيداد وتوباغو أمس الاثنين على بيانٍ مشتركٍ لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ترينيداد وتوباغو يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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ووقّع البيان نيابةً عن حكومتَي البلدين المندوبُ الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير وليد خالد عبيدات، والمندوبُ الدائم لجمهورية ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة السفير نيل بارسان، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

 
 


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