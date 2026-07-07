الأردن وجمهورية ترينيداد وتوباغو يوقعان بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية

ووقّع البيان نيابةً عن حكومتَي البلدين المندوبُ الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير وليد خالد عبيدات، والمندوبُ الدائم لجمهورية ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة السفير نيل بارسان، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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