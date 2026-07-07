الأردن وجمهورية ترينيداد وتوباغو يوقعان بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وجمهورية ترينيداد وتوباغو أمس الاثنين على بيانٍ مشتركٍ لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ترينيداد وتوباغو يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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