الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي

الوكيل الإخباري- دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية كولومبيا، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وماليزيا، بأشدّ العبارات، الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، وهو مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الكارثة الإنسانية في غزة.

وقالوا في بيان مشترك، تُشكّل الهجمات الإسرائيلية على السفن واحتجاز الناشطين الإنسانيين بشكل غير قانوني في المياه الدولية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.