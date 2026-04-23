الخميس 2026-04-23 09:43 م

الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس

الخميس، 23-04-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري-   أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيّما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد الوزراء التأكيد على أنّ هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازًا غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا سافرًا لحرمة المدينة المقدسة.


وأكّد الوزراء رفضهم القاطع لأيّ محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

 
 


وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي إسرائيل: ننتظر الضوء الأخضر الأميركي لإعادة إيران إلى "العصر الحجري"

علم ايران

عربي ودولي إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية صدور نظام تنظيم الإعلام الرقمي في الجريدة الرسمية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية

جمعية وكلاء السياحة والسفر

أخبار محلية "وكلاء السياحة": تراجع حجوزات الأردنيين إلى الخارج بنسبة 90%

الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء

أخبار محلية الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تمدد حظر تصدير بعض أنواع الأسمدة الزراعية



 
 






