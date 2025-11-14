الأردن وسنغافورة يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- وقّع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، مذكرة تفاهم بالنيابة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مع شركة ST Engineering السنغافورية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، تسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الأردن وسنغافورة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي وتقنيات الحوسبة السحابية، بما ينسجم مع استراتيجية التحول الرقمي والريادة 2023–2028 ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متطور وآمن.



وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تصميم وتطوير وتنفيذ حلول رقمية وسيبرانية متقدمة، تشمل تطوير منتجات للأمن السيبراني، وإنشاء وتشغيل مركز عمليات أمن سيبراني، وتنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات، وتطوير حلول سحابية ومراكز عمليات قطاعية، إضافة إلى نشر تقنيات رقمية متقدمة وناشئة.



وأكد الجانبان، خلال مراسم التوقيع، أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يسهم في ترسيخ الدور القيادي للأردن على مستوى الإقليم في مجالي الابتكار الرقمي والأمن السيبراني.



وقال المهندس سامي سميرات، إن هذه الشراكة تجسد التزام الأردن بتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية المتقدمة، مشيراً إلى أنها تتماشى مع الرؤية الوطنية لترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي موثوق للابتكار الرقمي الآمن والنمو التكنولوجي المستدام.