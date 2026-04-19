الأحد 2026-04-19 12:50 م

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

علما الأردن وسوريا
 
الأحد، 19-04-2026 12:19 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، أعمال اجتماع إطلاق مشروع “تحديث الدراسة المرجعية الهيدروسياسية لنهر اليرموك”، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 نيسان 2026، بمشاركة ممثلين عن الجانبين الأردني والسوري، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء مختصين في قطاع المياه.

وشدّد أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، على أهمية توقيت إطلاق المشروع، الذي يمهّد لعدد من المشاريع المستقبلية، معتبرًا أن حوض نهر اليرموك يمثل نموذجًا حيويًا للتعاون الأردني السوري.

وأضاف أن الإدارة المشتركة لهذا المورد المائي أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان الاستخدام العادل والمستدام، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

وأشار الحيصة إلى التحديات التي تواجه القطاع المائي، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه وتأثيرات التغير المناخي، موضحًا أن هذه الدراسة ستشكل أداة استراتيجية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودعم عملية اتخاذ القرار.

بدوره، أعرب معاون وزير الطاقة للشؤون المائية في الجمهورية العربية السورية، أسامة أبو زيد، عن تقديره للتعاون البناء بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز تبادل البيانات ووضع منهجية عمل واضحة ومتفق عليها، بما يسهم في بناء فهم شامل للوضع الحالي والمستقبلي لحوض اليرموك، في ظل التحديات البيئية والمناخية وتحسين واقع المياه بما يخدم البلدين.

من جانبه، أوضح مدير مركز دبلوماسية المياه، متوكل عبيدات، أن المركز، الذي تأسس بمبادرة “السلام الأزرق” وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، يشكل منصة فاعلة لتقديم الخبرات وتطوير آليات تنفيذ المشاريع المشتركة، واعتماد مقاربات لتعزيز التعاون التشاركي لمعالجة التحديات المشتركة في حوض اليرموك.

وأكد مستشار التعاون الإقليمي في السفارة السويسرية، مفلح العلوان، أن المبادرة تعكس حرص الجانبين على تعزيز المعرفة والتعاون، لافتًا إلى أن أهداف المشروع لا تقتصر على إعداد الدراسات، بل تشمل بناء القدرات وتدريب الكوادر العاملة في قطاع المياه، إلى جانب دعم البحث العلمي المشترك، بما يرسّخ حوارًا مستدامًا قائمًا على الأدلة العلمية.

Image1_4202619121836871190298.jpg

 


Image1_4202619121821265826949.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

نعـي فـاضل صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة"

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

أخبار محلية الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

تعبيرية

طب وصحة ما سبب الجوع المستمر؟

ةن

فيديو الوكيل مواطن : غاز التكييف ارتفع 50% ولسا الصيف ما وصل !

ل

أخبار محلية أشغال اربد تبدأ بتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه

خاص بالوكيل تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه

أفعى

منوعات لماذا لا تلتصق الأفاعي بالأرض؟ سر الحراشف البطنية التي أذهلت العلماء



 
 






الأكثر مشاهدة

 