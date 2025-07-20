الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، مباحثات موسّعة، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، سبقها محادثات ثلاثية مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك شاركت فيه الأجهزة المعنية حول الأوضاع في سوريا وسبل تفعيل وقف إطلاق النار الذي أُنجِز اليوم حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.

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وأكّد الوزيران ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وعودة الأمن والأمان، وبما يضمن سيادة الدولة والقانون وسلامة المواطنين.