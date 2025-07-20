الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

وأكّد الوزيران ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وعودة الأمن والأمان، وبما يضمن سيادة الدولة والقانون وسلامة المواطنين.
وأكّد الصفدي والشيباني عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، وأهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
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