الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة

09:59 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج، خلال لقائه مع وزير الزراعة السوري أمجد بدر في العاصمة دمشق، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الزراعية المشتركة.





وأكّد الحاج خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة أهمية بناء علاقة تكاملية بين الأردن وسوريا في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان خبرات واسعة في مختلف المجالات الزراعية، ما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خاصة في مجالات تربية المواشي والأعلاف واستثمار الأراضي الزراعية.



وأضاف أنّ المملكة تمتلك خبرات متقدمة في العديد من القطاعات الزراعية، ولديها إنتاج متنوع من الخضروات على مدار العام، مبينًا أن سوريا تُعدّ مصدرًا مهمًا لتلبية احتياجات الأردن من بعض المواد الغذائية، لا سيما البقوليات واللحوم الحمراء الطازجة.



وأشار إلى أنه سيتم الترتيب لعقد ملتقى أعمال للقطاع الزراعي في سوريا، بمشاركة نقابات وجمعيات أصحاب الأعمال ذات العلاقة، لبحث آليات تعزيز التعاون والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تقود إلى إقامة مشاريع مشتركة تستفيد من المزايا النسبية لدى البلدين.



من جانبه، أشاد الوزير بدر بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد، مثمنًا مواقف الأردن الداعمة للشعب السوري خلال الظروف الصعبة، وجهوده في مرحلة إعادة الإعمار.



وأكد أن سوريا ترحب بأي تعاون زراعي مع الأردن، انطلاقًا من متانة العلاقات بينهما، ووجود إرادة سياسية لتعزيز التعاون مع دول الجوار، مشيرًا إلى استعداده لمعالجة أي عقبات قد تعيق انسياب السلع الزراعية.



ولفت إلى أن وزارتي الزراعة في البلدين تعملان على توقيع مذكرة تفاهم خلال المرحلة المقبلة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتعزيز التعاون الزراعي.



وأكد تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات الزراعة التقنية، والإرشاد الزراعي، ومنتجات المرأة الريفية، إضافة إلى تجربة المملكة في الإنتاج الزراعي المبكر.



بدوره، أشار السفير القضاة إلى مستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن تحقيق التكامل في الأمن الغذائي والزراعي يمثل مصلحة مشتركة.



وبيّن وجود إطار عام قائم لتنظيم استيراد المملكة للمواشي واللحوم الحمراء الطازجة من سوريا، خاصة في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية.





