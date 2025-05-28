الأردن وسوريا يفتحان آفاقاً جديدة للتعاون في الطاقة والغاز

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الوكيل الإخباري- بحث الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور العاصمة السورية دمشق، مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس محمد البشير، آفاق التعاون في مجال مشاريع الطاقة، وبخاصة الطاقة المتجددة. اضافة اعلان





وتركّزت المباحثات خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، حول الاستثمار في قطاعات الطاقة والغاز والكهرباء والمشتقات النفطية والتعدين والاستشارات الهندسية والطاقة المتجددة، بما ينسجم مع توجهات الدولة السورية لتنويع مصادر الطاقة.



واطّلع الوفد الذي ترأّسه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، على الخطط والمشاريع التي تنوي سوريا تنفيذها في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء وتوفير الغاز المنزلي.



وأعرب الوزير محمد البشير عن شكره وتقديره للأردن، مشيراً إلى دوره في استضافة اللاجئين السوريين وإيصال الغاز إلى سوريا، مؤكداً أن "هذه مواقف أخوية نعتز بها".



وأوضح أن الوزارة تسعى لتوسيع الشراكات الاستثمارية في قطاع الطاقة، ولا سيما مع الشركات الأردنية التي تمتلك خبرات متميزة، لافتاً إلى أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن قطاع النفط السوري يمهّد الطريق لتأهيل البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات.



وكشف البشير أن سوريا تدرس حالياً عروضاً لمشاريع طاقة بديلة بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط، مع توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أكد العين خليل الحاج توفيق أن الزيارة تهدف إلى رسم رؤية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والمشاركة في مشاريع الإعمار، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات الأردنية في الطاقة المتجددة لتقليل كُلف الإنتاج.



وأشار المهندس حسن الحياري، الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، إلى استعداد المصفاة لتزويد مناطق الجنوب السوري بالمشتقات النفطية، مؤكداً الدور الأردني في توفير الغاز بأسعار منافسة.



كما قدّم عدد من أعضاء الوفد، من بينهم محمد الشوحة، وحاتم الزعبي، وهمام حبنكة، وفهد أبو جابر، ملاحظات حول آليات التعاون بين البلدين في الطاقة والمياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومحطات الضخ.



يُذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا، والتي تمثل القطاعين التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية بدمشق.