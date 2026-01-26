الأردن وسوريا يوقعان اتفاقية بشأن الغاز في دمشق اليوم

وستوقع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ونظيره السوري، محمد البشير.
وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في سوريا، في إطار اتفاقية شراء الغاز عبر الأردن، بكمية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب يوميًا.
وقالت الطاقة السورية إن الاتفاقية تأتي ضمن عقد شراء غاز بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 800 مليون دولار، في إطار توجه حكومي لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العدل: 38.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها في 2025
-
المياه والبيئة تبحثان تحديات التغير المناخي مع وفد ألماني
-
2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين
-
مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية الرابعة عشرة اليوم
-
تغيير المسرب المفاجئ يتسبب بحادثي انقلاب لمركبات شحن في وادي عربة والأزرق
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأمن ينعى نور الدين القرعان
-
إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين