الأردن وفنلندا يتفقان على تعزيز التعاون ودعم حل الدولتين

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مباحثاتٍ موسّعة مع وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، ركّزت على العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان





وأكّد الصفدي وفالتونين أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، ثنائيًّا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.



كما أكّدا التعاون في تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واستعرضا في هذا السياق التحضير لعقد فعالية جانبية رفيعة المستوى، تستضيفها الأردن وفنلندا بشكل مشترك خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٠ حول الشباب والسلام والأمن الذي جاء بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.



وبحث الصفدي وفالتونين الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية للقطاع.



وبحث الوزيران الجهود الإقليمية والدولية لضمان انتهاء المؤتمر الدولي الذي سيُعقَد برئاسة سعودية فرنسية في نيويورك الشهر القادم إلى مخرجات عملية تدفع نحو تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.



وأكّد الصفدي على أهمية اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، تأكيدًا على الالتزام بحل الدولتين.



كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي أهمية دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافة.



وثمّن الصفدي جهود فنلندا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



واتفق الوزيران على إدامة التعاون والتنسيق، خدمةً لمصالح البلدين الصديقين.