الأردن وقطر يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان

وأكد الوزيران خلال اللقاء ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها.
كما أكد الصفدي والشيخ محمد استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، ورفض أي محاولة للانتقاص من دورها خرقاً للقانون الدولي وإمعاناً في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
كما بحث الوزيران استمرار التعاون في إيصال المساعدات إلى غزة، وأكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة نتيجة عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إليها.
وأكدا أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي قامت بها قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية لإنجاز صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار العمل المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.
وشددا على على وقوف المملكة وقطر إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه وعلى ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل.
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