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الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد

الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد
علما الأردن وقطر.
 
السبت، 11-07-2026 01:50 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.اضافة اعلان


وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة وإيران توصلتا إليه في 15 حزيران 2026.

وأكّد الصفدي وآل ثاني أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذّرا من تبعاته، وأكّدا ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة.

وثمّن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار.

وأكّد الوزيران التضامن في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحث الوزيران عددًا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
 
 


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