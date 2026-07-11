الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة وإيران توصلتا إليه في 15 حزيران 2026.
وأكّد الصفدي وآل ثاني أهمية إنهاء التصعيد الخطير وحذّرا من تبعاته، وأكّدا ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة.
وثمّن الصفدي الجهود المستمرة لدولة قطر لضمان تنفيذ الاتفاق واستعادة التهدئة وتحقيق الاستقرار.
وأكّد الوزيران التضامن في مواجهة كل ما يهدد أمنهما وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحث الوزيران عددًا من القضايا الثنائية في سياق الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
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