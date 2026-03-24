الأردن وقطر يبحثان سبل إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة وتفعيل الحوار

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا خلاله سبل إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة.

وأكد الوزيران ضرورة استعادة الأمن والاستقرار، وتفعيل الحوار والدبلوماسية لتحقيق ذلك، مشددين على التضامن المشترك في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تستهدف البلدين.