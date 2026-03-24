الثلاثاء 2026-03-24 02:37 ص

الأردن وقطر يبحثان سبل إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة وتفعيل الحوار

الثلاثاء، 24-03-2026 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا خلاله سبل إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة.

وأكد الوزيران ضرورة استعادة الأمن والاستقرار، وتفعيل الحوار والدبلوماسية لتحقيق ذلك، مشددين على التضامن المشترك في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تستهدف البلدين.


كما قدّم الصفدي تعازي الأردن باستشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية في حادث سقوط مروحية نتيجة عطل فني، إضافة إلى ثلاثة أتراك من منتسبي ومُتعاوني القوات المشتركة القطرية التركية.

 
 


