الأردن وقطر يحذّران من تبعات استمرار الاعتداءات الإيرانية

وأكّد الصفدي والشيخ محمد، خلال اتصالٍ هاتفيٍّ، ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأكّد الصفدي والشيخ محمد التضامن الكامل في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وحذّرا من تبعات استمرارها.
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