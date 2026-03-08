الأردن وقطر يشددان على التضامن المطلق في مواجهة تهديدات إيران

وبحث الوزيران الاعتداءات الإيرانية على الأردن وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكّدا إدانة هذه الهجمات.
وبحث الصفدي والشيخ محمد آفاق استعادة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
