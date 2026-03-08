الأحد 2026-03-08 09:12 م

الأردن وقطر يشددان على التضامن المطلق في مواجهة تهديدات إيران

الوكيل الإخباري-  أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 

وبحث الوزيران الاعتداءات الإيرانية على الأردن وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكّدا إدانة هذه الهجمات.

وشدّد الصفدي والشيخ محمد على التضامن المطلق في مواجهة هذا التهديد الخطير لأمن الأردن وقطر ولأمن الدول العربية الشقيقة.

وبحث الصفدي والشيخ محمد آفاق استعادة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

 
 


