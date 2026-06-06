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الأردن ولبنان وفلسطين في مجموعة واحدة ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة السلة

الأردن ولبنان وفلسطين في مجموعة واحدة ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة السلة
الأردن ولبنان وفلسطين في مجموعة واحدة ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة السلة
 
السبت، 06-06-2026 04:15 م
الوكيل الإخباري-  أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة السلة نظام ومجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 18 عاما، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، والتي تستضيفها العاصمة عمان من 7 إلى 11 تموز المقبل.اضافة اعلان


وتشارك في البطولة 6 منتخبات، وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات: إيران، وسوريا والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: الأردن، ولبنان، وفلسطين.

وبحسب نظام البطولة، تلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي في نصف النهائي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

ويتأهل عن البطولة ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين، المقررة في مدينة أحمد آباد الهندية خلال الفترة من 13 إلى 23 آب المقبل.
 
 


gnews

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الأردن ولبنان وفلسطين في مجموعة واحدة ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة السلة

أخبار محلية الأردن ولبنان وفلسطين في مجموعة واحدة ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة السلة



 
 






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