الأردن ومصر يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران نحو حل مستدام

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الجهود المستهدفة للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؛ للتوصل إلى حلّ مستدام يضمن معالجة كلّ أسباب التوتر الماضية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.

