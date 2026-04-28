الثلاثاء 2026-04-28 05:41 م

الأردن ومصر يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران نحو حل مستدام

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-04-2026 04:15 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الجهود المستهدفة للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؛ للتوصل إلى حلّ مستدام يضمن معالجة كلّ أسباب التوتر الماضية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.

اضافة اعلان


كما بحث الصفدي وعبدالعاطي خلال اتصال هاتفي أهمية تفعيل الدبلوماسية والحوار لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار فيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

ب

ب

ب

الأكثر مشاهدة

 