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الأردن ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
الخميس، 02-01-2025 09:54 ص
الوكيل الإخباري-  عقدت شركة الكهرباء الوطنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء في عمان يوم أمس الأربعاء اجتماعًا تم خلاله عرض الأوضاع التشغيلية للربط الكهربائي بين البلدين وآفاق التعاون من أجل المحافظة على زيادة اعتمادية الأنظمة الكهربائية في كلا البلدين.اضافة اعلان


وترأس الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، فيما ترأس الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق.

وقال الدكتور البطاينة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، " تمت مناقشة تفاصيل تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2025، الذي جرت العادة على تجديده بشكل سنوي ".

وأضاف أنه سيتم المباشرة في دراسات الجدوى المتخصصة لمشروع تعزيز الربط الكهربائي بين الأردن ومصر، من خلال منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، اذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة الشروط والانتهاء من الدراسات المتخصصة بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن الجانبين ، وفي خطوة لتعزيز التعاون الفني، اتفقا على تشكيل لجان مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات العطاءات، والمواصفات الفنية، والتشغيل والطاقة المتجددة، بما يدعم تطوير الأنظمة الكهربائية في البلدين.

وأكد البطاينة، أهمية استمرار التعاون بين البلدين باعتباره نموذجًا مثاليًا للشراكات الإقليمية في هذا المجال.

وقال إن "الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتعزيز الربط الكهربائي كجزء من الجهود الإقليمية لتحقيق التكامل في مجال الطاقة".

بترا
 
gnews

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