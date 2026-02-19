الخميس 2026-02-19 10:17 م

الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة

الخميس، 19-02-2026 08:10 م

الوكيل الإخباري- أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن الخميس؛ التزام خمس دول بإرسال قوات إلى القطاع.

وأضاف الجنرال جاسبر جيفيرز "يسرني للغاية أن أعلن اليوم التزام الدول الخمس الأولى بإرسال قوات للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية، وهي إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وتعهدت أيضا دولتان بتدريب أفراد الشرطة، وهما الأردن ومصر".


وقال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن بلاده مستعدة لدعم قوة الاستقرار الدولية في غزة من خلال نشر وحدات عسكرية بما في ذلك وحدات طبية.


وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خلال إن جاكرتا ستساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة أمنية دولية لحماية غزة.


كما أبدى وزير الخارجية المغربي استعداد بلاده لنشر ضباط شرطة في غزة.


وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستساهم في قوة الأمن لغزة.

 
 


