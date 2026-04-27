الأردن وهندوراس يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الإثنين، 27-04-2026 08:17 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، اتصالاً هاتفيًّا مع وزيرة خارجية جمهورية هندوراس ميريا أغويرو، وبحث معها خطوات تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.اضافة اعلان


وهنّأ الصفدي أوغويرو بتولّيها مهامها وزيرًا للخارجية في هندوراس، مؤكدا الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التي تهم البلدين، والعمل على تطوير التعاون والتنسيق.

كما بحث الصفدي وأوغويرو تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 


