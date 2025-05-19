الأردن وهولندا يبحثان تعزيز التعاون في المشاريع المائية الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- بحثت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، مع وزارة التعاون الدولي الهولندية، أوجه التعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة، كمشروع الناقل الوطني.

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وعرض وزير المياه، المهندس رائد أبو السعود، خلال لقائه وفدا هولنديا ترأسته مندوبة وزير التعاون الدولي الهولندي باسكالا غروتن هايس، لحجم التحديات المائية التي يواجهها الأردن، مبينا أن التغيرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين، يفاقمان من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح في المملكة.



وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة، وخفض فاقد المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على قطاع المياه، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا طويل الأمد لمشكلة المياه.