الإثنين 2025-05-19 06:10 م
 

الأردن وهولندا يبحثان تعزيز التعاون في المشاريع المائية الاستراتيجية

وزارة المياه
وزارة المياه
 
الإثنين، 19-05-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-    بحثت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، مع وزارة التعاون الدولي الهولندية، أوجه التعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة، كمشروع الناقل الوطني.

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وعرض وزير المياه، المهندس رائد أبو السعود، خلال لقائه وفدا هولنديا ترأسته مندوبة وزير التعاون الدولي الهولندي باسكالا غروتن هايس، لحجم التحديات المائية التي يواجهها الأردن، مبينا أن التغيرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين، يفاقمان من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح في المملكة.


وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة، وخفض فاقد المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على قطاع المياه، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا طويل الأمد لمشكلة المياه.


وأكد أبو السعود، أن الأعباء المائية زادت هذا العام بسبب التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار، مشيرا إلى تعزيز الجهود بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الزراعات الذكية، ورفع كفاءة الري، والتوسع في برامج الحصاد المائي، وحفر عدد من الآبار لمواجهة متطلبات فصل الصيف.

 
gnews

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