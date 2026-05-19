الأردن و9 دول يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي

الثلاثاء، 19-05-2026 10:54 ص

الوكيل الإخباري- دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كولومبيا، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على "أسطول الصمود العالمي"، باعتبارها مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني.

ويستذكر الوزراء بقلق بالغ التدخلات الإسرائيلية ضد أساطيل سابقة في المياه الدولية، ويدينون استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية والناشطين الإنسانيين. وتشكّل هذه الاعتداءات، بما في ذلك الهجمات على السفن والاحتجاز التعسفي للناشطين، انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


ويعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء سلامة وأمن المشاركين المدنيين في الأسطول، ويدعون إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المُحتجَزين، وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم.


ويؤكّد الوزراء كذلك أنّ الاعتداءات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية الملاحة. ويدعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.

 
 


